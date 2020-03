Os representantes dos 34 estados-membros do Conselho da UNESCO reúnem-se de 22 a 26 de Junho em Abuja na Nigéria para entre outras coisas decidir sobre as candidatura a novas Reservas da Biosfera. Deste encontro deverá sair a decisão final sobre a candidatura do Porto Santo. A Câmara Municipal está a averiguar a possibilidade de estar presente neste encontro.

Na quinta-feira a bióloga...