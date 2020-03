Porto Santo quer medidas “urgentes”

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, exigiu ao Governo Regional a tomada de “medidas extraordinárias, urgentes e inadiáveis”, em especial no que concerne ao transporte marítimo, no Lobo Marinho. Isto depois de ontem ter decorrido uma reunião, com carácter de urgência, da Comissão Municipal de Protecção Civil do Porto Santo, onde foram levantadas diversas questões e preocupações pelos seus membros devido ao novo coronavírus.

O autarca recomenda que qualquer pessoa, residente ou não, estudante ou não, que regresse de avião do continente português ou de qualquer outro destino, que aterre no aeroporto da Madeira CR7, deverá ficar de quarentena obrigatória na ilha da Madeira, declarada no aeroporto, à semelhança dos restantes passageiros, podendo apenas regressar de transporte marítimo no Porto Santo quando terminada essa quarentena.

Além disso, sugere que os trabalhadores de empresas que se encontram a laborar no Porto Santo e que por hábito façam viagens de fim-de-semana à Madeira e Continente, deverão ter em consideração que caso efectuem a viagem ou não poderão regressar ou caso regressem, devem respeitar a quarentena obrigatória.

O autarca recomenda ainda que os residentes apenas deverão fazer deslocações à Madeira em casos inadiáveis e urgentes, sendo que, no entanto, todos os que efectuem viagens de barco deverão ficar em quarentena obrigatória.

No seu entender, o Lobo Marinho deverá funcionar maioritariamente com transporte de carga, entendendo não serem necessárias mais de três viagens por semana.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo sublinha que a saúde pública depende do esforço de cada um dos cidadãos, pois só assim é possível conter a pandemia.