Porto Santo quer descanso em vez de festas nocturnas

Lazer e descanso ou música e ruído? O dilema é recorrente em muitos destinos turísticos sazonais como o Porto Santo, mas pelos vistos continua sem fim à vista. Após a polémica desta última semana com as queixas por ruído devido às festas na baixa da cidade Vila Baleira, reeditando o que se passou em anos anteriores, embora com maior visibilidade, o DIÁRIO falou com hoteleiros, turistas,...