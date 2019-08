A Unidade de Produção do Porto Santo já está a exportar microalgas marinhas para a Europa e o resto do mundo. Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o primeiro carregamento de 11 toneladas de biomassa seca foi enviado para diferentes unidades fabris espalhadas por vários países, no passado mês de Junho, tendo em vista a sua transformação e comercialização em diferentes produtos....