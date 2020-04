O Porto Santo Golfe antecipou a manutenção anual que o campo exige, aproveitando o encerramento do empreendimento devido às medidas impostas pelo estado de emergência e facilitando o trabalho da equipa de manutenção e a própria recuperação dos ‘greens’, com o cumprimento integral das medidas de segurança de prevenção do Covid-19, plasmadas no plano de contenção da Sociedade de Desenvolvimento...