A ilha do Porto Santo e as actividades ligadas à Saúde estão na primeira linha da próxima reabertura de actividades na Região, depois da retoma da construção a 21 de Abril e do comércio a 4 de Maio. O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, mostrou, ontem, que a reabertura daquelas áreas está bem encaminhada. A questão será analisada hoje e amanhã no conselho de Governo, o anúncio...