Pelo menos durante dez anos a Porta33 tem a antiga escola do Porto Santo para trabalhar com o apoio do Plano Nacional das Artes (PNA) no sentido de ajudar a implementar políticas culturais vocacionadas para o envolvimento da comunidade local e um olhar desta comunidade em relação ao seu próprio território, um espaço que foi cedido à Associação Quebra Costas - Centro de Arte Contemporânea...