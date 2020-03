Paulo Pires do Vale esteve na semana passada no Porto Santo no seminário da Porta 33 ‘Redesenhar a antiga Escola da Vila do Porto Santo’ e hoje está no Funchal para apresentar pelas 9h45 no Teatro Municipal Baltazar Dias o Plano Nacional das Artes. Falou na ilha dourada sobre este projecto, sobre cultura e sobre as mudanças que espera conseguir.

De que forma é que o Plano Nacional...