É verdade que não é muito fácil encontrar gente nas Achadas do Porto Moniz ou na Ribeira da Janela. Também é verdade que é mais fácil dar de caras com algumas pessoas no Seixal ou que é mais fácil vermos na vila Porto Moniz carrinhas e autocarros de turismo e o piscar de olho dos empregados dos restaurantes e das lojas de souvenirs fazem para atrair as dezenas que normalmente passeiam...