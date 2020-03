Março e Abril serão dois meses com a conta da água a zero para os munícipes e empresas do Porto Moniz. A isenção, incluindo de quaisquer taxas, foi aprovada ontem pela Câmara Municipal na reunião do executivo que decorreu por videoconferência. Já o pagamento das facturas de Janeiro e Fevereiro poderão ser feitos de forma mais tardia, sem que isso resulte na cobrança de juros ou...