As 279 colmeias registadas no concelho do Porto Moniz vão ser apoiadas pela Câmara Municipal, que vai adquirir o medicamento para o tratamento da ‘Varroose’.

Emanuel Câmara considera que esta é mais uma medida de apoio ao sector primário, “com o objectivo de incentivar a Apicultura no concelho, criar condições para o crescimento do sector e alavancar a existência de mais apicultores...