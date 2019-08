Porto do Funchal terá um dos melhores anos de sempre

Pelas previsões actuais, este poderá ainda ser o terceiro melhor ano em termos de movimentação de passageiros do Porto do Funchal, e num cenário mais modesto, um dos sete melhores. Isto porque faltando praticamente meia época alta (Setembro a Dezembro), que corresponde ao terceiro quadrimestre do ano, há ainda 129 escalas previstas, incluindo as três deste mês de Agosto (o primeiro...