Porto do Funchal deu resposta positiva a ‘turnaround’

O Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, garantiu ontem que a Região, através da Administração dos Portos da Madeira, pretende atrair mais operações de ‘turnaround’, como a ocorrida durante a manhã no Porto do Funchal. Mais de 2.500 passageiros desembarcam ou embarcam no navio de cruzeiros ‘Mein Schiff Herz’, que se encontra atracado no cais sul (molhe da Pontinha) desde...