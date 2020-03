Porto de Lisboa volta

A Associação de Operadores do Porto de Lisboa (AOPL) revelou, esta sexta-feira, que o Porto de Lisboa retomou a actividade normal e reafirmou que os trabalhadores da empresa de trabalho portuário A-ETPL já não integram o efectivo daquela infra-estrutura portuária.

Por decisão do administrador de insolvência da A-ETPL, os contratos de trabalho cessaram no dia 16 de Março de 2020, pelo que os trabalhadores da A-ETPL perdem assim a qualidade de estivadores, não podendo prestar trabalho a nenhuma das empresas de estiva do Porto de Lisboa. Diogo Marecos, porta-voz da AOPL, acusa o Sindicato dos Estivadores e Actividade Logística (SEAL) de ter arrastado os estivadores da A-ETPL para greves sucessivas que conduziram à insolvência da empresa. Acusa ainda o Sindicato de desrespeitar os serviços mínimos, requisição civil e estado de emergência.

Por seu turno, o dirigente do SEAL considera “inaceitável” a forma como o administrador de insolvência tem gerido o processo da A-ETPL e vai exigir a realização de uma assembleia de credores.