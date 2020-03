É com bons olhos que algumas pessoas do Porto Santo vêem a iniciativa da Porta33 na ilha, um projecto iniciado em Novembro do ano passado em parceria com o Plano Nacional das Artes que promete dar nova vida à escola primária desactivada e criar um lugar-laboratório de formação e criação. “É um espaço muito bom e nesta coisa do Plano Nacional das Artes implementar workshops, oficinas,...