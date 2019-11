Porta sem sistema de travagem nas urgências gera reparos

Bombeiros que prestam serviço no Centro de Saúde da Ribeira Brava queixam-se da ‘insegurança’ a que estão sujeitos, assim como os doentes que transportam, sempre passam pela porta com sistema de mola hidráulica localizada no acesso interior ao serviço de urgência daquela unidade de saúde.

Tudo porque a porta que abre para ambos os lados e fecha automaticamente, não tem sistema de...