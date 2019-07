Pop e kizomba encerram Semana do Mar 2019

A semana do Mar do Porto Moniz chega ao fim. O evento encerra hoje com a ‘Noite Pop-Kinzomba’, sendo que a grande atracção é dupla portuguesa Calema, constituída pelos dois irmãos António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira.

Será assim mais um dia de imensa animação no Porto Moniz, com vários pontos fortes ao longo do dia. Pelas 15 horas, há a tradicional regata de ‘Canoas...