A formação de sub-23 do Marítimo voltou a não ser feliz, fora de portas, em mais uma jornada da Liga Revelação.

Na deslocação ao reduto do Cova da Piedade o conjunto orientado por José Pedro Jacinto veio a perder pela margem mínima, e com um golo a ser marcado no final da primeira parte.

Os verde-rubros até praticaram um bom futebol, criaram inúmeras oportunidade de golo, mas acabaram...