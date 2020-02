Dez anos depois do temporal de 20 de Fevereiro “muitos dos prejuízos” resultantes do temporal no concelho da Ponta do Sol “estão por realizar”. Quem o diz é a própria presidente da Câmara Municipal.

Logo após os prejuízos foi solicitado pelo Governo Regional ao município um relatório com todos os estragos provocados por aquele temporal, o que foi realizado. “Nesse levantamento foi...