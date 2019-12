Ponta do Sol recupera 26 mil euros de dívidas

A Câmara Municipal da Ponta do Sol (CMPS) recuperou neste mês de Dezembro as dívidas do Restaurante Baía Tropical, arrendado há vários anos a um particular na praia da vila.

Em causa estava o pagamento de cerca de 26 mil euros ao Executivo liderado por Célia Pessegueiro. A recuperação desta interessante soma foi conseguida, no entanto, depois de uma notificação ao arrendatário do...