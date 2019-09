Na próxima semana, entre os dias 11 e 13 de Setembro, o Projecto ‘Ponta do Sol em Festa’ homenageia a vida e obra de John Dos Passos, com um conjunto de iniciativas integradas nas comemorações dos 600 Anos, que inclui um congresso, uma exposição, um concerto e o anúncio do vencedor do prémio alusivo ao autor.

A programação do evento foi apresentada, ontem de manhã, em conferência...