As duas equipas da Ponta do Pargo saíram vitoriosas dos seus encontros disputados ontem, a contar para as divisões principais de ténis de mesa. Os masculinos venceram o Sporting da Madeira por 4-0, as raparigas impuseram-se no embate com a Ala Nun’Álvares de Gondomar por 3-2.

No confronto entre equipas madeirenses, os homens da Ponta do Pargo não tiveram dificuldade em somar mais...