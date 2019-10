A equipa masculina da Ponta do Pargo venceu ontem à noite com o Novelense por 3-2, em partida a contar para a I Divisão masculina de ténis de mesa, disputada no Ginásio do Centro Cívico da Ponta do Pargo.

A equipa madeirense, que não pôde contar com a prestação de Johannes Linnenkohl, utilizou nesta partida os dois jovens madeirenses Eduardo Vieira (20 anos) e Duarte Mendonça (21),...