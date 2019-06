Ponta do Pargo conhece adversários ‘europeus’

Depois de ter atingido, uma vez mais a final four do Campeonato Nacional da I Divisão masculina em ténis de mesa a formação madeirense da ADC Ponta do Pargo conheceu na passada sexta-feira os adversários das competições europeias para a época 2019/2020.

O conjunto da Calheta que veio a atingir as meias-finais do campeonato, estreia-se na segunda fase da Taça da Europa, - nova denominação...