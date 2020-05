O presidente do Governo Regional não foi ainda notificado no processo-crime sob investigação no Ministério Público (MP) no qual está indiciado por corrupção envolvendo negócios privados imobiliários e o ajuste directo da concessão a privados da Zona Franca da Madeira.

Segundo avançou ontem a edição online da revista Sábado, o chefe do executivo madeirense é um dos suspeitos num processo...