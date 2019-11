Polícias da Madeira têm mais motivos para protestar

O coordenador regional do maior sindicato de polícia, uma das nove estruturas subscritoras da manifestação de ontem em Lisboa, está solidário com o protesto nacional mas lembra que há problemas adicionais prementes que afectam os elementos das forças de segurança na Madeira e que exigem “resolução imediata” por parte do Ministério da Administração Interna (MAI).

Adelino Camacho,...