Três indivíduos, com idades compreendidas entre os 23 e os 59 anos, foram identificados pela Polícia de Segurança Pública, no passado dia 2 de Maio, pela prática dos crimes de furto qualificado e receptação.

Os agentes policiais interceptaram dois autores de um furto perpetrado numa unidade hoteleira, com sede no concelho do Funchal, e ainda o receptador de algum material furtado,...