Um homem foi ontem apanhado pela Polícia a conduzir um automóvel com uma taxa de alcoolemia quase seis vezes acima do máximo permitido por lei.

O flagrante foi registado no concelho do Funchal no decurso de uma operação de fiscalização de rotina efectuada pela Esquadra de Trânsito da PSP.

Um condutor, cerca de 45 anos, foi submetido ao teste acusando uma taxa de 2,94 gramas de álcool...