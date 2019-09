Portugal reforçou ontem o segundo lugar do Grupo B e ficou mais perto do apuramento directo para o Euro’2020, após golear na Lituânia, por 5-1, com mais uma noite memorável de Ronaldo, que assinou um ‘poker’.

Em Vilnius, naquele que foi o primeiro jogo oficial de sempre entre as duas selecções, o avançado marcou aos sete minutos, de grande penalidade, 62, 65 e 76, e resolveu a partida...