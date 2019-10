PO SEUR aprova mais duas candidaturas da Região

O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), aprovou, esta semana, o apoio à candidatura da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) para a instalação de dois dispositivos de armazenamento de energia com baterias na Madeira e no Porto Santo e que visam fomentar o aproveitamento das energias renováveis nas duas ilhas.

De acordo com o vice-presidente...