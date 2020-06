É mais uma reconfirmação no cartaz do Summer Opening, e claro, uma excelente notícia para os fãs de música em geral e do festival em particular. Plutonio, que se estreou na Madeira com uma participação especial no concertos de Richie Cambpell e de Slow J no Summer Opening 2018, vem dar concerto ao Funchal na edição do próximo ano do festival que se realiza no Parque de Santa Catarina....