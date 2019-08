Plataforma oficial só tem quatro contratos de rotundas na RAM

A plataforma electrónica, onde as entidades públicas são obrigadas a publicitar os contratos que realizam, contém apenas quatro rotundas, como obras independentes. De facto, apesar das inúmeras construídas na Região, ou integraram projectos mais abrangentes ou as entidades que as promoveram não as publicitaram. A verdade é só foram publicitadas obras com o CVP (Vocabulário Comum para os Contratos públicos) ‘Construção de Rotunda’ quatro vezes e a do Porto Santo nem foi a de valor mais elevado.

A construção da Rotunda do Porto Santo, na verdade, foi um pouco mais do que isso. Incluiu a requalificação da área onde estava a bomba de gasolina e a praça de táxis. Por essa intervenção, saem dos cofres públicos 687 mil euros acrescidos de IVA. A obra foi realizada pela Farrobo/Tecnovia Madeira, na sequência de um concurso público por prévia qualificação, ao que também concorreu a Afavias.

Mas, a adjudicação para uma rotunda com o valor mais elevado na Região foi para a ‘Reformulação de 2 Entroncamentos’ nas Figueirinhas. Uma empreitada ganha pela Afavias por 797 mil euros, mais IVA. Esta também foi uma adjudicação por concurso público por prévia qualificação e, nela, como que se inverteram os papéis. O outro concorrente foi a Tecnovia Madeira.

Sobre o preço da obra no Porto Santo, pedimos à Secretaria das Infraestruturas e Equipamentos, dona da obra, que nos explicasse o porquê do valor considerado elevado, em especial, em vários sectores políticos. O Governo lembrou que “todas as empreitadas são analisadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas” e acrescentou: “Além disso, não podemos esquecer que uma obra no Porto Santo tem sempre encargos acrescidos devido a questões de logística.”

As outras duas obras classificadas como ‘Construção de Rotunda’, na Região, tiveram valores mais modestos. Ainda assim, o mais elevado foi da extinta RAMEDM - Estradas da Madeira – à Afavias para a ‘Construção da Rotunda do Estreito da Calheta’ por 461 mil euros mais IVA. A outra foi adjudicada pelo Município de Machico. ‘Requalificação de uma rotunda localizada no sítio da Ribeira de Machico - Santo António da Serra’. Como o nome indica, foi uma requalificação e custou um pouco menos de 13 mil euros.

Uma forma de ter uma visão sobre a ordem de grandeza do valor pago e a pagar pelas duas referidas rotundas, revelamos-lhe algumas adjudicações, realizadas na Madeira, no ano corrente, com um valor próximo de ambas. ‘Empreitada de substituição de cabeços existentes nos cais 2 e 3 do Porto do Funchal’. Uma adjudicação da APRAM por 877 mil euros, mais IVA.

‘Aquisição de serviços de aluguer operacional de veículos (Renting) com retoma de usados para diversos serviços do Município da Calheta’, custou 745 mil euros àquele Município.

A ‘Requalificação da envolvente da Rua Imperatriz D. Amélia’, adjudicada pela CMF, custou 698 mil euros.

A aquisição de ‘Material para Electrofifiologia’ para o SESARAM, para três anos, custou 683 mil euros.