É mais uma empresa a marcar presença no golfe regional. Trata-se da PKF Madconta, que no passado sábado estreou-se na modalidade, ao realizar o seu primeiro torneio, tendo como palco o campo desenhado por Severiano Ballesteros, no Porto Santo Golfe, e onde mereceram presença um total de 30 golfistas, entre clientes e não clientes da empresa.

Em termos desportivos, Miguel Pereira...