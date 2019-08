PJ investiga tese de mão criminosa no incêndio

A Polícia Judiciária na Madeira continua a investigar a origem do incêndio na freguesia dos Prazeres, confirmou fonte da unidade de investigação que decorre nos moldes habituais. As diligências estão ainda no início do apuramento e recolha de provas, o que torna prematuro qualquer declaração sobre este caso que ocorreu na passada madrugada de segunda-feira.

Um fogo presumivelmente...