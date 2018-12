PJ investiga conspiração política em escândalo sexual

O deputado do PS-M na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), Avelino Conceição, visado num escândalo sexual que está a abalar o meio político na Região, apresentou queixa no Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (PJ) do Funchal pelo crime de devassa da vida privada por meio informático. Segundo o DIÁRIO apurou, o deputado suspeita de uma conspiração política...