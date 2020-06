A Polícia Judiciária (PJ) deteve o alegado autor do crime de homicídio, numa habitação situada na Rua da Olaria, no Garajau, cidade do Caniço, que foi descoberto pelas autoridades a 10 de Maio.

Segundo apurou o DIÁRIO, as investigações levadas a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ do Funchal ao longo das últimas semanas levaram uma equipa de inspectores até à casa...