Cocaína, heroína e cannabis foram as principais drogas a serem apreendidas em território madeirense, pela Polícia Judiciária, ao longo do ano passado. A informação consta do Relatório Anual de Combate ao Tráfico de Estupefacientes em Portugal 2019, publicado recentemente, que indica um total de 50,84 quilos apreendidos durante esse mesmo período.

Tal como aconteceu a nível nacional,...