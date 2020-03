A Junta de Freguesia de São Pedro foi ontem alvo de buscas no seguimento de um mandado emanado pelo Tribunal da Comarca da Madeira e que foi executado pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de uma investigação relacionada com a administração e gestão de dinheiros públicos.

Durante o dia de ontem, alguns inspectores do Departamento de Investigação Criminal da PJ estiveram no local...