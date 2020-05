Será aprovado amanhã, em Conselho de Governo, o regulamento de fruição das praias, complexos balneares e acessos ao mar, para a época balnear deste ano que tem início segunda-feira, dia 1 de Junho.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, no âmbito deste regulamento, as piscinas poderão abrir já esta sexta-feira (incluindo as privadas dos condomínios), desde que não excedam um utente por...