O ditado popular diz que no Carnaval ninguém leva a mal. Mas há quem leve. Na última sexta-feira, noite de folia, um piropo desencadeou uma cena de pancadaria, junto a um estabelecimento situado nas imediações do Centro Comercial Caniço Shopping, no Caniço, que culminou com um agente da PSP agredido.

Segundo o DIÁRIO apurou, um homem chegou ao local disfarçado e começou a mandar...