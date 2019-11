Piridelmar e El Cubanito na festa dos 5 anos do Dubai Club

Escolheu o nome artístico por ter o horizonte enquadrado pela vivência em Matosinhos. Natural do Porto, a longa carreira de 26 anos como DJ garante-lhe uma vasta experiência, com muitas paragens em cabinas de clubes por todo o país, tendo-se cruzado com alguns dos maiores nomes da música de dança mundial. Ora, o DJ Piridelmar está de regresso à Madeira para actuar amanhã à noite...