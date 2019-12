“Não será o melhor Natal, mas também não será o pior”. Quem o diz é o navegador madeirense Henrique Afonso, mais conhecido pelo povo como ‘Pirata’ da Madeira. O cinquentenário está a dar a volta ao Mundo a bordo do veleiro ‘Sofia do Mar’ e ancorou há já algum tempo em Timor-Leste, isto depois do motor da embarcação ter avariado. Mas nem tudo são más notícias. O velejador tem aproveitado...