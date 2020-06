O Funchal vai avançar com a construção do Centro de Gestão Ambiental nos terrenos municipais do Pico das Romeiras. Uma obra que custa 2 milhões de euros e que consiste na edificação de um espaço com “várias valências a nível ambiental”, sendo “autossustentável equipado com painéis fotovoltaicos e solares”, vocacionado para o reaproveitamento de águas pluviais e com áreas distintas...