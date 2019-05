Petit, cuja continuidade no Marítimo é ainda uma incógnita, foi eleito treinador do ano e recebeu essa distinção na quarta edição da Gala do Marítimo, que decorreu na noite de ontem na sala do Centro de Congressos da Madeira. Um prémio que recebeu dos adeptos e sócios do Marítimo em votação online, mas que teve a concorrência apertada de José Pedro Jacinto, que efectuou um trabalho...