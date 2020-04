Pessoal de hotelaria junta vontades e oferece comida

Um grupo de trabalhadores da hotelaria madeirense juntou esforços e desde a passada segunda-feira começaram a fornecer alimentos a pessoas que, comprovadamente, precisem de ajuda neste momento difícil que se vive por causa da pandemia da covid-19.

O objectivo passa por receber donativos em bens alimentares que, depois, são confeccionados, nesta altura ainda na Casa do Povo de Santo António (SOS Afecto), mas em breve também reactivando a cozinha da Associação Garouta do Calhau, os voluntários poderão, com a ajuda de donativos particulares e de empresas, distribuir ainda mais cabazes de alimentos a mais famílias.

Carlo Martins, um dos promotores da iniciativa denominada “Hotelaria Madeirense ajuda a nossa ilha”, que pode conhecer nesta página (https://www.facebook.com/Madeirens), explica que como “funcionários da hotelaria que, neste momento, estão parados, seja em regime de layoff ou mandadas para casa, sabendo que há muitas associações que estão fechadas ou com serviços mínimos, decidimos dar a cara”.

O trabalho voluntário que já leva cerca de uma semana começou com algumas refeições, que entregam às pessoas ou famílias identificadas pelas associações, e hoje já fizeram cerca de 75 refeições. “Primeiro cativamos outros colegas da hotelaria madeirense que estão a fazer doações de géneros alimentícios, cozinhamos e servimos”. Esta semana nas duas associações referidas, para a semana também o projecto CASA (ajuda sem abrigos), bem como confeccionar as refeições ao pessoal de cozinha do Lar da Bela Vista e ainda farão 60 refeições para ajudar os sem abrigo que vão passar a ficar no Pavilhão dos Trabalhadores no Funchal.

Refira-se que estas refeições são realizadas de acordo com as regras HACCP da hotelaria. O grupo, que cresce a cada dia, pede ajuda alimentar, mas também em máscaras, luvas e gel desinfectante, dada a natureza do serviço de contacto e circulação. Até no combustível precisam de ajuda.

Assim, entre as empresas que já se juntaram a esta acção, destaque para a Taberna Ruel, que enviou o stock que seria para gastar de imediato no restaurante agora fechado, o Restaurante Goya, Naval Box (Clube Naval do Funchal), Fábio Correia - Design, Fotografia & Comunicação, Promerch - Publicidade, Aquimadeira, Taberna Madeira, que oferecem equipamentos de cozinha, viatura de distribuição, recipientes para acondicionar as refeições, sem esquecer os muitos que têm dado o pouco que podem, através de compra directa ou pagamento de cabazes por MBway, que depois são levantados no SPAR do MadeiraShopping.

“Estamos a dar a cara, estamos a ir para a rua, estamos a pôr em causa a nossa vida e a dos nossos familiares, mas é por uma boa causa. Está a correr muito bem, pois começamos com 18 refeições e hoje (ontem) foram 72”, refere. Hoje são ainda poucos a fazer muito, mas há quase uma centena de interessados em ajudar.