Pescado com melhores condições nas lotas

Não vai haver grandes apoios à renovação de frotas pesqueiras, apesar de as madeirenses estarem envelhecidas, mas, se o Governo fizer o que prometeu, 2019 será o ano do grande arranque da requalificação das instalações portuárias de pesca da Região. São investimentos que, no global, rondam os sete milhões de euros.

No Funchal, está prevista a sempre adiada requalificação da Lota....