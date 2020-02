A polémica da aquicultura na Madeira, nomeadamente ao largo da costa nas zonas de Ponta do Sol e da Calheta (desde 2006), está instalada e promete durar o esgrimir de argumentos pró e contra o aumento das zonas das jaulas, que acrescerão (se for levado em diante) às já instaladas há alguns anos, e que se juntam a da Ribeira Brava (2005) e do Caniçal, neste caso ao largo e a sul...