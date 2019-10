No passado dia 15 de Outubro, segunda-feira, foi inaugurada a exposição ‘Perspectivas do Olhar’, do fotógrafo José Santos, que se realizou na Galeria Marca de Água.

Esta mostra é uma abordagem ao cancro da mama, realizada a 23 mulheres e 1 homem, todos vítimas de cancro da mama, e está no Funchal no âmbito do Outubro Rosa - Mês Internacional da Prevenção Contra o Cancro da Mama.

A mostra, que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará patente até ao dia 1 de Novembro.

O autarca disse que a exposição sensibiliza a sociedade para esta causa. S.S.G.