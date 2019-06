‘Percurso de Inclusão’ no Teatro Municipal

A Câmara Municipal do Funchal organiza no próximo dia 3 de Julho, no Teatro Baltazar Dias, a III Conferência Municipal sobre Estar em Situação de Sem-Abrigo, subordinada ao tema ‘Percursos de Inclusão’. As entradas são livres, mas sujeitas em inscrição, através do email [email protected] O programa completo incluiu oradores regionais, nacionais e internacionais, em representação...