O Tribunal Judicial da Comarca da Madeira Juízo de Comércio do Funchal determinou o encerramento do processo especial de revitalização do Clube Futebol União da Madeira, Futebol SAD, e a cessação de funções do administrador judicial provisório Ademar Margarido de Sampaio Rodrigues Leite.

Segundo apurámos, a decisão do encerramento do processo foi determinada pela juíza Ana Isabel...